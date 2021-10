Kylie Jenner (24) geht in ihrer Mutterrolle total auf. Im Februar 2018 wurden die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und ihr Partner Travis Scott (29) erstmals Eltern einer Tochter. Kürzlich wurde bekannt: Die Unternehmerin ist wieder schwanger. Die kleine Stormi (3) darf sich also auf ein Geschwisterchen freuen. Doch nicht nur Kylies Tochter ist voller Vorfreude, sondern auch sie selbst, denn: Sie liebt es, Mutter zu sein!

"Mutterschaft fühlt sich für mich nach etwas an, wozu ich bestimmt bin", verriet die schwangere Kylie im Interview mit Elle. Ihre Tochter Stormi aufwachsen zu sehen, sei das Beste, was ihr in den letzten Jahren passiert ist, schwärmte die Unternehmerin von ihrem kleinen Mädchen. Doch Kylie weiß auch: Elternschaft ist ein "Balanceakt". Die baldige Zweifachmama rät anderen Müttern, nicht zu vergessen, auch auf sich selbst zu achten. "Seid lieb zu euch selbst", empfahl Kylie.

Die Vollblutmama bereitet offenbar auch schon ihr Töchterchen darauf vor, dass es bald nicht mehr das einzige Kind seiner Mama sein wird. "Stormi versteht schon fast, dass sie bald eine große Schwester sein wird. Sie weiß, dass da ein Baby im Bauch ist", plauderte ein Insider gegenüber Us Weekly aus.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Juli 2021

