Vor Kurzem erschien das Time Magazine mit Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) auf dem Cover. Das Bild der beiden wurde im Netz verspottet, besonders wegen der unnatürlichen Positionierung des Paares. Jetzt hatten die Ex-Royals im Rahmen ihrer New-York-Reise zahlreiche öffentliche Auftritte, bei denen ein Detail besonders ins Auge stach. Harrys Haare sahen plötzlich ganz anders aus als auf dem Cover!

"Es scheint so, als ob Harrys Haare auf dem Time-Cover voller sind", erklärte der Starfriseur Tom Smith gegenüber der DailyMail. "Es würde mich nicht überraschen, wenn da mit cleveren Retuschierungen nachgeholfen wurde". Das sei vermutlich gemacht worden, um Harrys Haarpracht an die seiner Frau Meghan anzupassen. Bei Harrys Besuch in New York haben seine Haare dann deutlich dünner und spärlicher ausgesehen. Ein Grund dafür könnte der neue Wohnort in Los Angeles sein. "Die kalifornische Sonne könnte sein Haar stärker aufgehellt haben, als wir es gewohnt sind", spekulierte Tom. Laut des Friseurs seien rote Haare anfälliger dafür, aufgrund der Sonne auszubleichen. Dadurch käme dann der Eindruck zustande, dass die Haare insgesamt weniger und dünner sind.

Falls Harry wirklich seine Haarpracht verlieren sollte, dann sei er in Kalifornien an einem guten Ort, um einen Experten zu finden, der "das Problem angeht, bevor es noch viel schlimmer wird", sagte Tom. Durch seinen Ausbruch aus den royalen Pflichten sei Harry eventuell aufgeschlossener für Schönheitsbehandlungen, um sein Haar beispielsweise nachverdichten zu lassen.

RCF / MEGA Meghan Markle und Prinz Harry in New York, September 2021

Brian Prahl/MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2021

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York City, September 2021

