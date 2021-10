Beruflich war es um Heather Locklear (60) in letzter Zeit eher still geworden. Das letzte größere Projekt, bei dem sie 2017 mitwirkte, war die US-Serie "Too Close to Home". Doch im Liebesleben der einstigen Melrose Place-Darstellerin ging es dafür rund! Im vergangenen Jahr wurde die Schauspielerin mit einem riesigen Klunker am Finger gesichtet – sie soll sich mit ihrem Langzeitfreund Chris Heisser verlobt haben. Heute scheint es zwischen den beiden weiterhin blendend zu laufen, denn: Heather teilte ein paar private Aufnahmen von Chris!

Auf ihrer Instagram-Seite gratulierte die Kalifornierin ihrem Partner zum Geburtstag. "Happy Birthday, mein Schatz!", schrieb Heather vor wenigen Tagen zu zwei Schnappschüssen von Chis. Besonders auffällig ist dabei ein heißes Throwback-Pic vom ehemaligen Motocross-Rennfahrer: Darauf posiert der junge Chris mit einem strahlenden Lächeln in einer engen Badehose und offenbart seinen definierten Oberkörper.

Der Hintergrund der beiden Bilder und der Lovestory von Heather und Chris ist dabei zuckersüß! Die beiden waren bereits in der Highschool ein Paar. Das heißt: Möglicherweise schoss die Schauspielerin das heiße Oben-ohne-Bild von ihrem Partner einst sogar selbst. Vor vier Jahren fanden sie dann 2017 wieder zueinander.

