Chris Broy will erst mal eine TV-Auszeit einlegen. Der in Köln lebende Influencer ist für viele Reality-TV-Liebhaber längst kein Unbekannter mehr. Durch seine Teilnahme an Formaten wie zuletzt Kampf der Realitystars und dem öffentlichen Rosenkrieg mit seiner Ex-Verlobten Eva Benetatou (29) gelangte er zu reichlich Bekanntheit. Jetzt verriet Chris jedoch, dass er im Augenblick nicht an weiteren Fernsehauftritten interessiert sei.

In einer kleinen Fragerunde auf Instagram beantwortete der 31-Jährige nun einige Anliegen seiner neugierigen Community. So erkundigte sich ein User beispielsweise, ob der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer zeitnah wieder im TV zu sehen sein werden und ob er schon entsprechende Anfragen erhalten habe. "Ja, allerdings kein Angebot, das ich annehmen werde", versicherte der Kölner. Er wolle seine Seele nicht für ein Fernsehformat verkaufen, hinter dem er niemals stehen könne. "Geld hin oder her", bekräftigte Chris abschließend seine Aussage.

Auch, wann der Muskelmann in seine neue Wohnung ziehen wird und wie es ihm momentan ergeht, erzählte der Social-Media-Star offen und ehrlich. Selbstverständlich interessierten sich die Follower zudem dafür, ob Chris seinen Sohn George oft besuche – schließlich gingen die Eltern nicht im Guten auseinander. "Ich sehe ihn", versicherte der Blondschopf schlicht mit einem Smiley versehen.

Instagram / chris_broy Chris Broy, 2021 in Köln

Instagram / chris_broy Chris Broy im August 2021

RTLZWEI/Karl Vandenhole Chris Broy bei "Kampf der Realitystars"

