Was für ein rührender Rückblick! Am 4. Oktober 2018 wurden Bibi Claßen (28) und ihr Ehemann Julian (28) zum ersten Mal Eltern. Das Leben der YouTuber, die bis dahin überwiegend Comedy-Videos gedreht haben und um die Welt gereist sind, hat sich damit schlagartig geändert. Jetzt ist Lio (3), der seit anderthalb Jahren sogar schon ein großer Bruder ist, drei geworden. Im Netz schwelgt Bibi nun in Erinnerungen.

Auf Instagram veröffentlichte die 28-Jährige zwei Schnappschüsse von kurz nach Lios Geburt. Er kam damals per Kaiserschnitt zur Welt. "Diese Fotos stecken für mich so voller Emotionen und sind genau vor drei Jahren entstanden, am Tag, der mein/unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat – dein Geburtstag, mein lieber Lio", schrieb Bibi dazu. Die Influencerin genieße jede Sekunde mit ihrem Sohn und könne gar nicht glauben, dass er nun schon drei ist. "Ich bin so stolz auf dich", betonte sie.

Der dritte Ehrentag des kleinen Mannes wurde natürlich gehörig gefeiert. Lio durfte sich über einen Dino-Geburtstag freuen. "Es hat mich so glücklich gemacht, dich glücklich zu sehen", schrieb der stolze Papa Julian zu einem Foto von der Sause.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

Instagram / bibisbeautypalace Lio Claßens Hand, Oktober 2018

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen mit Sohn Lio

