Lisa Marie Straube verkündet aufregende Neuigkeiten! Die Tischtennisspielerin ist inzwischen auch eine erfolgreiche Influencerin – fast täglich hält sie ihre Abonnenten mit Updates aus ihrem Alltag auf dem Laufenden. Nun gab die Brünette bekannt, dass für sie jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt: Die Beauty verlässt ihren aktuellen Wohnort und zieht zurück nach Dortmund. Hat Lisa Maries Umzug etwa einen bestimmten Grund?

In ihrer Instagram-Story teilte die 21-Jährige ihren Followern eine wichtige Botschaft mit: Sie zieht um. "Die letzte Nacht in Düsseldorf, bevor ich wieder nach Dortmund ziehe", schrieb sie zu einem Spiegelselfie. Ob der Umzug eventuell etwas mit Mats Hummels (32) zu tun hat? Der Kicker lebt nämlich auch in Dortmund – schon seit Längerem kursieren Spekulationen darüber, dass Lisa Marie die neue Frau an Mats' Seite sein soll.

Mit seiner Ehefrau Cathy (33) soll es nämlich angeblich schon seit Längerem kriseln – Gerüchte um ein Liebes-Aus halten sich schon seit Monaten hartnäckig. Aus Fußballkreisen soll Bild am Sonntag im August sogar von einer bevorstehenden Scheidung erfahren haben.

Instagram / /lisa.straube Lisa Marie Straube im August 2021

Getty Images Profi-Kicker Mats Hummels

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

