Vor Kurzem feierte Dagi Bee (27) ihre Gender-Reveal-Party und fand mit Freunden und Verwandten heraus, dass sie einen Sohn erwartet. Gemeinsam mit ihrem Mann Eugen Kazakov (27) fiebert die Webvideoproduzentin der Geburt entgegen und meldet sich immer wieder mit süßen Posts bei ihren Fans. Dagi ist mittlerweile in der 30. Schwangerschaftswoche und offenbar gehen so langsam die ersten Babyvorbereitungen los. Jetzt meldete sie sich mit einem Schwangerschafts-Update.

In ihrer Instagram-Story erzählte Dagi, dass sie und Eugen sich jetzt um das Babyzimmer kümmern wollen. "Wir haben erst mal rumgeplant und Inspirationen gesucht, und diese Woche ist es endlich so weit: Wir fangen endlich an!", verkündete die 27-Jährige. Außerdem habe sie etwas Lustiges festgestellt. "Es ist so witzig, wenn ich Schwarz anhabe [...], sieht man einfach gar nichts [von der Schwangerschaft, Anm. d. Red.]" Von der Seite sei es dann aber doch offensichtlich. "Hier ist auf jeden Fall was drin", scherzte Dagi und deutete auf ihren Bauch.

Das Kind soll voraussichtlich im Dezember zur Welt kommen. Über ihren After-Baby-Body mache sich die YouTuberin wohl aber noch keine Gedanken. "Hauptsache, mein Kleiner kommt gesund, munter und glücklich auf die Welt", betonte sie bei einem Q&A auf Instagram.

Anzeige

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee, Social-Media-Stars

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de