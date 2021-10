Caro und Andreas Robens ziehen ein erstes Das Sommerhaus der Stars-Fazit! Im vergangenen Jahr stellten sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheiten selbst der harten Beziehungsprobe in der Sommerbehausung in Bocholt. Die aktuelle Staffel können die zwei nun ganz entspannt von der heimischen Couch aus verfolgen – und bei drei Ausstrahlungsterminen pro Woche bekommen sie natürlich eine ordentliche Dosis des Reality-Formats ab. Gegenüber Promiflash betonten Caro und Andreas jetzt aber: Drei Folgen hintereinander – das ist ihnen einfach zu viel!

"Dreimal die Woche Ausstrahlung finden wir viel. Zweimal würde, denken wir, reichen", betonte das Paar im Promiflash-Interview. Insgesamt sei die Staffel bisher auch ziemlich harmonisch verlaufen – ob es für so viele Ausstrahlungstermine also einfach an spannendem Content fehlt? Einen großen Aufreger gab es in der ersten Woche dann aber doch noch – wie auch Andreas und seine Ehefrau finden: "Die Geschichte mit Mike und Mola (48) ist unserer Meinung nach vollkommen übertrieben", stellten sie klar. Mike Cees-Monballijn und Mola Adebisi gerieten aneinander, weil Mola vor vielen Jahren einmal Michelle, die Frau des Temptation Island-Stars, gedatet hatte.

Trotzdem sind die Mallorca-Auswanderer gespannt, wie es in den kommenden Folgen weitergeht. Vor allem auf ihre "Goodbye Deutschland"-Kollegen Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (52) sowie auf Almklausi (51) und seine Maritta freuen sie sich besonders: "Wir kennen Peggy und Steff und Almklausi und Maritta privat und mögen die vier auch sehr." Mike kommt ihrer Meinung nach bisher hingegen unsympathisch rüber und konnte sie deshalb noch nicht von sich überzeugen.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens

RTL Peggy Jerofke und Steff Jerkel bei "Das Sommerhaus der Stars"

Das Sommerhaus der Stars, RTL Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars" 2021

