Der Tod der US-amerikanischen Influencerin Gabby Petito beschäftigt Menschen auf der ganzen Welt. Die Bloggerin war während eines Van-Trips mit ihrem Verlobten Brian Laundrie verschwunden. Ende September wurde die 22-Jährige dann in einem Nationalpark tot aufgefunden und der Fall nach einigen Untersuchungen als Tötungsdelikt eingestuft. Von ihrem Verlobten fehlt jede Spur. Jetzt hat Gabbys Mutter Nichole die letzte SMS-Nachricht ihrer Tochter veröffentlicht – und Fans vermuten, dass darin ein Hilferuf versteckt ist...

Laut eines Berichts von The Sun habe die letzte Nachricht, die Nichole von ihrer Tochter erhalten hatte, beinhaltet: "Kannst du Stan helfen, ich bekomme andauernd seine Mailbox-Nachrichten und verpassten Anrufe." Zwar heiße Gabbys Großvater Stan, jedoch habe Gabby ihren Opa nie beim Vornamen genannt. Aus diesem Grund habe die Mutter die Textnachricht als "merkwürdig" empfunden – und auch einige Fans wurden hellhörig...

In einer Facebook-Gruppe, die dem Fall Gabby Petito gewidmet ist, stellten einige Nutzer eine Theorie rund um die SMS-Nachricht auf: Laut dieser These könnte der Name Stan nämlich ein Akronym sein und für "Send the authorities now" stehen – übersetzt bedeutet das so viel wie "Schick sofort die Polizei". Gabbys Familie äußerte sich bislang allerdings nicht zu diesen Spekulationen.

Brian Laundrie und Gabby Petito, Juli 2021

Gabby Petito, Influencerin

Instagram / gabspetito Gabby Petito, Influencerin

