Almklausi (51) und seine Ehefrau Maritta Krehl sprechen offen über ihre Frühchen-Geburt vor gut drei Jahren. Das Model brachte Töchterchen Leni mit in die Ehe. Ein gemeinsames Kind sollte das Liebesglück der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer im Jahr 2018 schließlich krönen. Sohnemann Lauri kam jedoch drei Monate zu früh per Notkaiserschnitt zur Welt, er wog nicht einmal tausend Gramm. Wie geht es dem Jungen heute, der vor Kurzem seinen dritten Geburtstag gefeiert hat?

Die zu frühe Geburt hat Spuren bei Lauri hinterlassen. Seine linke Körperhälfte ist motorisch stark eingeschränkt. Doch entgegen der ersten Einschätzung der Ärzte kann der Junge heute ohne Hilfe laufen. Gegenüber RTL erklärte Maritta: "Wenn du so etwas in den Kopf gesetzt bekommst von Ärzten, dann kämpfst du jeden Tag 24 Stunden. Du liegst im Bett und denkst: Was kannst du noch besser machen? Ich habe jeden Abend gebetet und gesagt: Du wirst laufen können, du wirst laufen können." Vor allem eine Reittherapie habe ihrem Sohn geholfen, das Gehen zu erlernen.

Geistig ist Lauri hingegen komplett fit und kann seinem Alter gemäß sprechen. Und auch seine Interessen sind die gleichen wie bei anderen Kindern in seinem Alter. "Für Lauri sind Feuerwehr und Bagger alles", erzählte Almklausi dem Sender stolz.

"Das Sommerhaus der Stars"

Almklausi und seine Ehefrau Maritta, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Maritta Krehl, Sommerhaus-Kandidatin

Almklausi und Maritta Krehl bei "Das Sommerhaus der Stars"

