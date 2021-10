Jetzt sind alle Irwins auf einem Foto verewigt – inklusive des jüngsten Familienmitglieds: Grace Warrior. Die Tochter von Bindi Irwin (23) und ihrem Mann Chandler Powell (24) erblickte im März das Licht der Welt und ist das erste gemeinsame Kind des Paares. Seit der Geburt ihres Engels teilen die stolzen Eltern immer mal wieder Bilder ihres knuffigen Mädchens – so auch jetzt. Dieses Mal ist aber nicht nur die kleine dreiköpfige Familie auf dem Foto zu sehen...

Neben Bindi, ihrem Gatten und ihrem Baby lächeln auch ihre Mama Terri und ihr Bruder Robert (17) in die Kamera. Die Irwins sitzen auf dem Familienschnappschuss, den die Tierschützerin auf Instagram teilte, ganz entspannt in einem Garten. Dabei genießen sie offensichtlich ihre gemeinsame Zeit. Besonders die 23-Jährige scheint hin und weg zu sein. So betitelt sie das Bild vielsagend mit "Meine Welt." Diese rührende Widmung unterstreicht die Australierin noch mit einem Herz-Emoji.

Auch ihre Webgemeinde ist wegen der idyllischen Momentaufnahme ganz aus dem Häuschen. "Es ist so ergreifend, den Tag mit diesem Anblick zu beginnen" oder "Du bist zu einer feinen jungen Dame herangewachsen... dein Vater wäre so stolz auf dich", schwärmen nur zwei ihrer Follower in der Kommentarspalte. Letzterer erinnert mit seiner Bemerkung an Bindis 2006 verstorbenen Papa Steve Irwin (✝44).

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, ihre Tochter Grace und ihr Mann Chandler im September 2021

Getty Images Bindi Irwin bei einer Vorstellung von "Crikey! It's the Irwins" in Beverly Hills im Mai 2019

Instagram / bindisueirwin Steve Irwin und seine Tochter Bindi Irwin am Strand

