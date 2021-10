Ein Kind scheint Halsey (27) noch nicht genug zu sein! Die frischgebackene Mutter brachte erst im Juli dieses Jahres mit ihrem Partner Alev Aydin ihr erstes Kind Ender Ridley zur Welt. Ihr Mutterglück drückte die Sängerin auf Social Media anhand von süßen Babybildern aus und lässt ihre Fans stets an ihrem neuen Leben teilhaben. Nun deutete Halsey an: Die Kinderplanung ist mit Söhnchen Ender noch nicht abgeschlossen!

Ein Fan wollte von ihr auf Twitter nämlich wissen, ob sie sich noch mehr Tätowierungen stechen lassen will. Die Antwort der "I am not a woman, I'm a god"-Sängerin dürfte dabei einige Supporter überraschen! Die Tattooliebhaberin antwortete: "Ich möchte mir den ganzen Bauch tätowieren, aber ich glaube, ich muss warten bis ich mit dem Kinderkriegen fertig bin, denn einige meiner bestehenden Tattoos im Bauchbereich haben schon bessere Tage gesehen." Mit der Körperbemalung wartet sie also noch, denn ihr Sohn soll offensichtlich nicht ihr einziges Kind bleiben!

Nicht nur was Tattoos angeht, ist Halsey komplett ehrlich – auch andere Probleme, die ihren Körper betreffen, spricht sie offen an. "Ja, es ist komisch, anders auszusehen als ich es gewohnt bin", hatte sie getwittert und gab zu, dass sie mit sich zu kämpfen hat. Denn nach der Geburt müsse sich die 27-Jährige an ihr neues Erscheinungsbild erst einmal gewöhnen.

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey und Alev Aydin mit ihrem Sohn Ender Ridley

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey auf Instagram, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de