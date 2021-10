Rumer Willis (33) zeigt wieder ganz schön viel Haut! Die Tochter von Demi Moore (58) und Bruce Willis (66) gibt ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. Dabei teilt sie in den sozialen Netzwerken auch öfter mal Fotos, die besonders ihre volle Haarpracht oder ihren Körper in Szene setzten. Jetzt postete sie mehrere Bilder, auf denen sie selbstbewusst ohne Bikini-Oberteil im Pool posiert.

Die Fotos auf Instagram zeigen sie oberkörperfrei im Wasser. Ihre Brust verdeckt Rumer lediglich mit ihrem Arm und das Wasser umspielt ihre Hüfte. Auf dem zweiten Bild präsentiert sie ihren nackten Rücken. Unter das Bild setzte die 33-Jährige lediglich ein Meerjungfrau-Emoji. Die Fans waren begeistert. "Du bist wunderschön", kommentierte ein User euphorisch. "Wie immer atemberaubend, Rumer", schloss sich ein anderer Fan an. "Was für ein glücklicher Fotograf", witzelte ein weiterer User.

In ihrem Körper hat Rumer sich anscheinend aber nicht immer so wohlgefühlt. Auf Instagram schrieb die ehemalige Dancing with the Stars - Teilnehmerin unter einem Post von sich in Dessous: "Es war sehr beängstigend für mich, diese Bilder zu teilen, nachdem ich so viele Jahre lang dafür beurteilt und verspottet wurde, wie ich aussehe"

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im Pool, Oktober 2021

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, September 2021

Instagram / rumerwillis Rumer Willis in New York, September 2021

