Ist Angelina Jolie (46) bald wieder vergeben? Die Schauspielerin ließ in den letzten Monaten die Gerüchteküche ziemlich brodeln: Sie wurde mehrmals mit dem Sänger The Weeknd (31) gesehen, aber sie schien auch ihren Ex-Mann Jonny Lee Miller (48) wieder auf dem Radar zu haben. Seit der Trennung von Brad Pitt (57) ist Angelina single, aber nun verriet ein Insider: Angelina ist gerade ziemlich glücklich damit, wieder auf Dates gehen zu können!

Ein Freund der "Maleficent"-Darstellerin gewährte der US Weekly ein paar kleine Einblicke, wie das Dating bei der 46-Jährigen läuft: "Angelina hat im Moment so viel Spaß und holt die verlorene Zeit wieder auf." Die fehlte Angelina zuvor, da sie ihren Fokus lieber auf ihre sechs Kinder legte und ihre Karriere vorantreiben wollte. Auch der langwierige Scheidungsprozess von ihrem Ex Brad beansprucht die Hollywood-Beauty seit 2016 und ist auch nach wie vor noch immer nicht abgeschlossen.

Nun scheint die 46-Jährige aber wieder auf Kurs zu sein und mehr Zeit für die Liebe zu finden! "Ihre Freunde haben sie schon lange nicht mehr so munter und energiegeladen gesehen", berichtete der Insider. Angelina habe einfach eine Menge Spaß und verspüre dabei keinerlei Druck oder Zeitstress, irgendetwas festmachen zu müssen.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie (m.) mit ihren Kindern Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

Getty Images Angelina Jolie bei den Critcs' Choice Awards 2018

