Gülcan Kamps (39) genießt die Herbstsonne. Die ehemalige Viva-Moderatorin erwartet zum ersten Mal Nachwuchs und kostet jeden Moment ihrer Schwangerschaft in vollen Zügen aus. Der Babybauch der TV-Bekanntheit ist in den vergangenen Monaten schon ordentlich gewachsen und das präsentiert sie auch immer wieder gerne. Ein so freizügiges Kugelfoto gab es von Gülcan bisher aber nicht zu sehen: Sie zeigt ihren Bauch im Bikini und lässt ihn von den Sonnenstrahlen wärmen.

Auf Instagram teilte die werdende Mutter einen Schnappschuss, der sie beim Sonnen zeigt – offenbar geht es ihr momentan richtig gut und sie hatte ein bisschen Zeit zum Entspannen. Die 39-Jährige verriet, dass sie vorhat, einen Hypnobirthing-Kurs anzufangen und ist supergespannt, was sie erwartet. "Vorher tankt Mami noch eine Portion Vitamin D", schrieb sie aber und erklärte so, wie es zu dem Foto, das Urlaubssehnsucht auslöst, gekommen war. Das Highlight der Aufnahme: Die Kamera hat genau die Sonnenstrahlen, die auf Gülcans Bäuchlein fallen, besonders gut eingefangen.

Dass es gar nicht mehr lange dauert, bis die Blondine ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen kann, machte sie schon vor einigen Tagen klar: Gülcan ist startklar und hat schon die Kliniktasche gepackt. "Mein Koffer für das Krankenhaus und Baby Kamps steht jetzt bereit!", plauderte sie im Netz aus.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Oktober 2021

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im November 2020

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

