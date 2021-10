Ende September wurde der Alltag von KJ Apa (24) und Clara Berry komplett auf den Kopf gestellt! Der Riverdale-Darsteller und das Model sind vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern geworden: Ihr kleiner Sohnemann Sasha Vai Keneti Apa hat am 23. September das Licht der Welt erblickt. Seither lässt sich aber nicht nur der Kleine von Mama Clara verwöhnen: Auch KJ greift ganz offensichtlich gerne mal zu einem Schluck Muttermilch...

Auf seinem Instagram-Profil teilte KJ jetzt einen kurzen Clip, in dem er sich seinen Kaffee mit einer besonders gewöhnungsbedürftigen Zutat versüßt: In dem Video schenkt er sich aus dem Fläschchen seines Babys nämlich einen Schluck Muttermilch in die Kaffeetasse. "Meine Frau ist eine Milchmaschine und ich liebe es", betitelte der "Riverdale"-Darsteller das Posting.

Und was sagen KJs Fans zu dieser Kaffeezubereitung der besonderen Art? Während es einige Supporter mit Humor nahmen, können wiederum andere kaum glauben, was sie da gerade gesehen haben. "KJ, die Milch ist doch nicht für dich gedacht", "Oh Gott, was habe ich mir da gerade angeschaut?" oder auch "Einfach nein", ließen beispielsweise drei Nutzer in der Kommentarspalte verlauten.

Instagram / clara.berry Clara Berry und KJ Apa im Juni 2021

Getty Images Schauspieler KJ Apa

Instagram / /clara.berry Clara Berry und KJ Apa im Mai 2021

