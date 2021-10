Schwierige Halloween-Entscheidung bei Ex-Bachelorette Nadine Klein (36)! Die brünette Beauty ist nun schon seit über einem Monat mit ihrem Tim Nicolas verheiratet und könnte wohl nicht glücklicher sein. Um sich auf ihrer Hochzeit pudelwohl zu fühlen, hatte sie zuvor Sport getrieben – für einen Granaten-Body! Diesen hat sie offenbar behalten. Auf ihren neuesten Bildern setzt Nadine für das baldige Gruselfest ihre knackige Figur in Szene.

In ihrer Instagram-Story lässt die Influencerin ihre Community an der schwierigen Entscheidung teilhaben, welches Outfit sie für Halloween wählen soll. Zur Wahl stehen die Verkleidung des Marvel-Klassikers der sexy Wonder Woman oder ein Kostüm als tote Nonne. Zumindest ihr heißer Look überzeugt schon mal! Mit Schwert und Schild posiert die frisch Verheiratete in einem knappen Zweiteiler vor dem Spiegel und sorgt damit für einen echten Hingucker! "Ich versuche wirklich, diese sexy Halloween-Sache auszuprobieren", schreibt Nadine selbst zu ihrem Video.

Doch auch ihr anderer möglicher Look hat für die ehemalige Schnittblumen-Verteilerin Vorzüge. Als untote Nonne könnte sie sich immerhin richtig gruselig schminken, argumentiert die Promi-Dame. Wie wird also ihre schwierige Wahl ausfallen? "Ich werde es wahrscheinlich am Samstag spontan entscheiden", lässt die Beauty offen. Damit müssen sich ihre Fans wohl noch ein wenig gedulden, bis Nadine ihre Entscheidung enthüllt. Aber immerhin kennen ihre Fans das Warten ja bereits von ihrer spannenden Rosenvergabe vor drei Jahren.

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, 2021

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Influencerin

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de