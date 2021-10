Zwischen dem Beziehungstrubel gibt es jetzt etwas zu feiern! Vor wenigen Tagen trennte sich Lala Kent (31) von Randall Emmett, nachdem er sie angeblich betrogen haben soll. Anscheinend schaut sie nun aber nach vorne. Die Reality-TV-Bekanntheit trägt ihren Verlobungsring nicht mehr und ist auf Wohnungssuche. Zwischen all dem Beziehungschaos kann sich der "Vanderpump Rules"-Star jetzt aber auch mal über etwas freuen. Lala ist seit drei Jahren nüchtern!

"Seit heute bin ich drei Jahre nüchtern. Ich kann es nicht glauben", schrieb Lala glücklich auf Instagram. "Ich bin mehr als dankbar für das Programm und die Männer und Frauen, die ihre Geschichten so ehrlich mit mir geteilt haben und mir dadurch Hoffnung und Inspiration gegeben haben, mich vom Trinken fernzuhalten", führte sie weiter aus. Sie habe sich noch nie so stark gefühlt wie jetzt und sie sei sehr stolz auf das, was sie bisher erreicht hat. "Meine oberste Priorität war immer meine Nüchternheit. Das kommt vor allem – denn ohne sie bin ich für nichts zu gebrauchen", fügte sie ehrlich hinzu.

Ihre Fans überschütteten Lala mit positivem Zuspruch. "Deine Geschichte hat mich inspiriert! Ich habe auch schon sechs Monate geschafft", kommentierte eine Followerin. "Herzlichen Glückwunsch, das ist eine wirklich große Leistung", lobte ein anderer User.

Getty Images Lala Kent, Juni 2019

Getty Images Lala Kent beim Critics' Choice Real TV Award 2019

Getty Images Lala Kent, November 2019

