Was für ein süßer Augenblick! Lange Zeit war das Verhältnis zwischen Jenny Frankhauser (29) und Daniela Katzenberger (35) alles andere als rosig, doch mittlerweile verstehen sich die Geschwister wieder super. In unregelmäßigen Abständen bekommen auch die Follower der beiden Beautys einen humorvollen Schnappschuss des Duos zu sehen. Jetzt machte die Sängerin einen weiteren seltenen Moment mit ihrer Schwester öffentlich – gemeinsam sangen Jenny und Daniela ein Duett an einer Karaoke-Maschine.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 29-Jährige nun den niedlichen Eindruck von dem gemeinsamen Abend. Bei Mama Iris (54) zu Hause kam kürzlich die gesamte Familie zusammen und verbrachte augenscheinlich gemeinsam eine tolle Zeit. Dabei schien die Attraktion des Abends eine kleine improvisierte Karaoke-Maschine zu sein, an der alle Anwesenden fröhlich weltbekannte Hits performten. Auch Daniela und Jenny ergriffen die Chance und sangen "Stay" von Rihanna (33) zusammen. "Ich liebe dich, Daniela", kommentierte die in Ludwigshafen geborene Beauty das Video.

Unter dem Post zeigten sich Jennys Follower total begeistert von der Gesangseinlage des Duos. "Ihr seid so süß zusammen", kommentierte ein User, und ein weiterer fügte hinzu, dass Jenny doch mal ein Duett mit Daniela aufnehmen solle. Auch die Katze hinterließ unter dem Post einen kleinen Kommentar für ihre Schwester. Daniela postete ein rotes Herz sowie einen Smiley unter dem Clip. "Ich bin so wahnsinnig stolz auf euch", schrieb anschließend auch Mutter Iris entzückt.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger im Oktober 2021

