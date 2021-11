Gisele Oppermann (34) plaudert mit Promiflash über das Nacktsein bei Adam sucht Eva! Am Dienstag wurden endlich die ersten Fotos der Kandidaten der neuen Staffel der freizügigen Realityshow veröffentlicht. Unter anderem mit dabei: die einstige GNTM-Kandidatin Gisele, das Transgendermodel Giuliana Farfalla (25) und der BTN-Star Falko Ochsenknecht (37). In den vergangenen Seasons hatten sich vor allem die Ladys immer viel einfallen lassen, um untenrum nicht ganz blank dazustehen. Gisele hat im Promiflash-Interview verraten, wie sie ihren Intimbereich für die Show vorbereitet hat!

2017 hatte beispielsweise das einstige Promi Big Brother-Sternchen Natalia Osada (31) seine Intimbehaarung mit hübschen Perlen verziert. Für Gisele kam das nicht infrage, wie sie Promiflash verriet: "Meine Haare waren jetzt nicht so lang, dass man was hätte reinflechten können. Aber ich war die Einzige mit 'Busch an der Musch'. So habe ich mich angezogener gefühlt, aber ich mag es mal so mal so", erklärte die 34-Jährige. Dank ihrer Intimfrisur sei sie in der Show etwas Besonderes gewesen.

Aber wie war das eigentlich, potenzielle Partner so ganz ohne Klamotten kennenzulernen? Gisele sieht auf jeden Fall jede Menge Vorteile darin, den Mann fürs Leben einfach nackt kennenzulernen: "Das ist einfach wie Gott uns schuf – Adam und Eva. Wenn man sich trifft, kann man vieles anhand der Kleidung schon festlegen, das fällt alles komplett weg, wenn man pur voreinander steht. Da sind alle Vorurteile erst mal aus dem Weg geräumt", schloss sie ab.

"Adam sucht Eva" ab dem 15. November immer montags um 20:15 Uhr auf RTLZwei und auf RTL+.

RTLZwei Das Set von "Adam sucht Eva" 2021

Public Address / ActionPress Gisele Oppermann, Dschungelcamperin 2019

ActionPress Gisele Oppermann bei der Matthias Maus MBrilliant Fashion Show

