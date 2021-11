Um ein Haar hätte es Prinz Charles (72) umgehauen. Der Sohn von Queen Elizabeth II. (95) steht an erster Stelle der Thronfolge und unterstützt das royale Oberhaupt deswegen besonders intensiv. Der Brite übernimmt zahlreiche öffentliche Auftritte und richtet dabei auch immer wieder das Wort an politische Größen und an die gesamte Bevölkerung. Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow hielt Charles am Wochenende ebenfalls eine Rede – doch beinahe wäre er dabei böse gestürzt.

Auf Videomaterial von verschiedenen UK-Sendern ist zu sehen, wie der Prinz für seine Rede vor den Weltpolitikern auf der Klimakonferenz COP26 in Glasgow seinen Platz verließ und in Richtung Bühne eilte. Auf dem letzten Treppenabsatz stolperte der 72-Jährige allerdings und geriet ins Straucheln. Erst nach mehreren Schritten nach vorne konnte das versammelte Publikum aufatmen – denn Charles balancierte sich gekonnt aus und verhinderte damit in letzter Sekunde einen womöglich schweren Treppensturz.

Eigentlich hätte aber nicht der Prinz of Wales, sondern die Queen höchstpersönlich bei dem Klimaevent erscheinen sollen. Die Ärzte hatten der Monarchin jedoch dringend von der Reise nach Schottland abgeraten. "Ihre Majestät hat bedauerlicherweise entschieden, dass sie nicht mehr nach Glasgow reisen wird, um am Abendempfang der COP26 am Montag, den 1. November, teilzunehmen", ließ die Queen vergangene Woche durch einen Sprecher ausrichten.

