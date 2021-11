Haben diese Worte Mrs.Marlisa verletzt? Fabio De Pasquale und die Kurven-Queen kämpfen aktuell bei #CoupleChallenge um den Sieg. Bereits zu Beginn des Jahres stellten sie ihre Liebe bei Temptation Island auf die Probe. Besonders ihre offene Beziehung sorgte dabei für Furore. Doch der TV-Casanova und die Influencerin hielten aller Kritik stand und haben sogar gemeinsame Zukunftspläne. Nun mokierte sich der Fitnesstrainer öffentlich im TV über seine Partnerin – ging er damit zu weit?

Regelmäßig muss in dem Reality-TV-Format "#CoupleChallenge" ein Teilnehmer einen kalten See durchqueren, um Lebensmittel für die hungrige Gruppe zu beschaffen. Dieses Mal traf es Marlisa, die sich aufopferungsvoll in einen engen Neoprenanzug quetschte. "Scheiße, [ich] bin zu fett geworden im Camp hier. Da stimmt doch was nicht", schimpfte die Blondine beim Anziehen ihres Anzugs. Auch die Aussicht auf den Gang ins kalte Nass stimmte sie nicht gerade glücklich. Während ihr Liebster sein "Bärchen" in der Situation noch "süß" fand, klang es im anschließenden Interview ganz anders...

"Das kann ich dir bestätigen, das war alles außer sexy", bewertete Fabio Marlisas Planschaktion. Diese blickte daraufhin niedergeschlagen auf den Boden und bedankte sich ironisch bei ihrem Freund. Doch dabei blieb es nicht. Der Stripper imitierte die Beauty anschließend und verglich ihren Gang ins Wasser mit dem Gang eines Pinguins. Ging er damit zu weit? Marlisa selbst schien die Situation im Nachhinein eher amüsant zu finden und musste sogar lachen. "Ein Bär, der leidet", neckte Fabio seine Freundin am Ende und nahm sie liebevoll in den Arm.

Instagram / mrs.marlisa Marlisa und Fabio, Reality-Bekanntheiten

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale, Reality-TV-Paar

TVNOW / Frank Beer Der "#CoupleChallenge"-Cast 2021

