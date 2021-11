Wagen Jennifer Garner (49) und John Miller etwa den nächsten Schritt? Die Schauspielerin und der Unternehmer sollen schon seit einigen Jahren eine On-Off-Beziehung führen. Seit diesem Jahr sollen sie aber wieder fest zusammen sein. Zuletzt hieß es sogar, dass es jetzt richtig ernst zwischen den beiden werde. Etwa so ernst, dass bald die Hochzeitsglocken läuten? Jennifer zeigte sich nun jedenfalls mit einem verdächtigen Ring am Finger.

Auf Instagram teilte die 49-Jährige ein Video, in dem sie mit ihrer "30 über Nacht"-Kollegin Judy Greer über das Thema Alkohol spricht. Einige Fans achteten bei dem Clip aber vor allem auf Jennifers linke Hand. Die zierte nämlich ein auffälliger goldener Diamantring, den sie am Ringfinger trug. Natürlich ließen die Verlobungsgerüchte in den Kommentaren nicht lange auf sich warten.

Ob es sich bei dem Schmuckstück tatsächlich um einen Verlobungsring oder lediglich um ein hübsches Accessoire handelt, ist noch nicht klar. Zu den Verlobungsgerüchten hat sich Jennifer selbst bisher noch nicht geäußert. Glaubt ihr, dass die beiden sich tatsächlich verlobt haben? Stimmt ab!

Rachpoot/MEGA John Miller vor dem The Montage Hotel in Los Angeles, 2019

Getty Images Jennifer Garner und Judy Greer im August 2018

Getty Images Jennifer Garner im Januar 2020

