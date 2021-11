Herzogin Meghan (40) muss einen Seitenhieb nach dem anderen einstecken. Thomas Markle Jr., der Halbbruder der ehemaligen Schauspielerin, nimmt an der australischen Version von Promi Big Brother teil – und hat dort schon ordentlich gegen die zweifache Mutter ausgeteilt. So erklärte er, dass der gebürtigen US-Amerikanerin der Ruhm zu Kopf gestiegen sei. Doch damit nicht genug: Er zweifelt auch ihre Glaubwürdigkeit an.

Meghan hatte im Interview mit Oprah Winfrey (67) offenbart, dass sie während ihrer Zeit am Hof unter psychischen Problemen gelitten und der Palast ihr professionelle Hilfe verwehrt hätte. Doch das glaubt Thomas der ehemaligen Suits-Darstellerin nicht, wie er in einer Folge der Show preisgibt: "Ich kaufe ihr das nicht zu 100 Prozent ab und ich stimme mit ein paar Dingen aus dem Oprah-Interview nicht überein, zum Beispiel, dass es diese Dienste nicht gibt."

Des Weiteren findet Thomas, dass die Ehefrau von Prinz Harry (37) genau wusste, worauf sie sich einließ, als sie in die Königsfamilie einheiratete. "Wenn man einen Job und ein Jahresgehalt von über drei Millionen Euro bekommt, um sich zu verbeugen und zu knicksen und Hände zu schütteln und Fotos zu machen und ein bisschen Wohltätigkeitsarbeit hier und da zu machen, dann ist das so ziemlich das höchste Podest, das man im Leben erreichen kann. Also mach deinen Job und nörgel nicht darüber", findet der 55-Jährige.

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019

MediaPunch / ActionPress Thomas Markle Jr., Herzogin Meghans Halbbruder

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

