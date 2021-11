Erzählte Anne Wünsche (30) ihrem Ex Henning Merten (31) selbst von ihrer Schwangerschaft? Für die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erfüllte sich kürzlich ein großer Traum: Sie ist wieder schwanger! Ihre Fangemeinde informierte die Influencerin umgehend über die Babynews – schon von Anfang an hatte die zweifache Mutter ihre Follower auf dem Laufenden gehalten, was die Babyplanung angeht. Aber wie erfuhr Annes Ex Henning davon? Promiflash hat nachgefragt.

Auf der Launchparty von Natascha Ochsenknechts (57) Fashionlabel N.O verrät Henning im Interview mit Promiflash, dass Anne selbst ihm die fröhliche Botschaft überbracht hat. "Sie hat es mir natürlich persönlich gesagt und ich wünsche ihr auf jeden Fall alles Gute, viel Glück – und sie wird schon ihren Weg gehen", erzählt der 31-Jährige, mit dem Anne ihre beiden Töchter Miley und Juna großzieht.

Für die gemeinsame Situation ändere sich für Henning und seine Ehefrau Denise (31) nichts, wie diese betont: "Wir sind ja jetzt eine Patchworkfamilie und das, was sie sich für die Zukunft schafft, ist ja ihr Leben und im Endeffekt stehen wir damit ja nicht in Verbindung."

Instagram / henning.merten Henning Merten, Influencer

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley im Juni 2020

Instagram / denise_kappes Henning und Denise Merten, TV-Paar

