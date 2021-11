Die Geburt von Anna-Maria Ferchichis (39) Drillingen rückt immer näher! In rund einer Woche soll der Nachwuchs der Beauty und ihres Mannes, dem Rapper Bushido (43), per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Schon jetzt leitet die Hochschwangere alles in die Wege, um bestens auf die Entbindung und besonders auf die Zeit danach vorbereitet zu sein. Doch je näher der Termin kommt, desto mehr Zweifel und Ängste machen sich bei Anna-Maria breit!

"Ich krieg jetzt schon totale Panik", gab Anna-Maria offen und ehrlich in ihrer Instagram-Story zu. Der Gefühlsausbruch komme aber nicht aufgrund der anstehenden Entbindung zustande – die Schwangere mache sich mehr Gedanken darüber, was noch alles geregelt werden müsse. Unter anderem haben ihre Zwillinge Geburtstag, während Anna-Maria im Krankenhaus sein wird: "Ich war noch nie nicht dabei!" Um den Tag dennoch schön zu gestalten, versucht die stolze Mama nun, alles im Voraus zu organisieren.

Dann geht es weiter mit den Hobbys ihrer Kids: Anna-Maria möchte für ihren Mann nämlich notieren, wann er welchen Spross wo abholen oder hinbringen muss. "Ich denke ja immer, ohne mich läuft hier zu Hause nichts, aber das liegt einfach daran, weil die Kinder komplett meine Aufgabe sind", erklärte die 39-Jährige. Bushido helfe zwar, wo er könne – aber: "Von allein weiß er diese Dinge halt nicht!"

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im September 2021

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido auf der Bambi-Verleihung

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi

