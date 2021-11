Pietro Lombardi (29) hat bislang keiner seiner Partnerinnen seinen Nachwuchs anvertraut. Der DSDS-Gewinner hat mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (29) einen gemeinsamen Sohn: Alessio (6). Der Kleine ist der ganze Stolz des Musikers, wie er immer wieder betont. Die richtige Frau an seiner Seite hat der "Phänomenal"-Interpret aber noch nicht gefunden – auch seine Beziehung mit Laura Maria Rypa (25) scheiterte. Alessio wird die Influencerin aber vermutlich nicht vermissen: Keine von Pietros Ex-Freundinnen durfte seinen Sohn bislang nämlich kennenlernen!

In seinem Podcast "Pietro & Friends" kam der Musiker auch auf die gemeinsame Erziehung mit seiner Ex Sarah zu sprechen. "Eigentlich hat Sarah [...] richtig Glück gehabt mit mir. Weil: Alessio hat von Geburt bis heute keine Frau wirklich kennengelernt. Keine neue Frau ist in sein Leben gekommen", erzählt er. Das sei für Pietro offenbar die richtige Entscheidung gewesen: "Ich bin so glücklich darüber, dass das noch nicht passiert ist." Er hingegen habe teilweise schon ein wenig daran zu knabbern gehabt, wenn Alessios Mutter, dem Sprössling einen neuen Partner vorstellte.

Pietro habe ein Kennenlernen mit seinen Ex-Freundinnen bislang aus einem ganz bestimmten Grund unterbunden. "Mein Sohn hat einen Hund kennengelernt, den ich in einer Beziehung hatte. [...] Der fragt immer, wo der Hund ist – bis heute", berichtet der 29-Jährige.

Instagram / pietrolombardi Sarah Engels und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Alessio an dessen Einschulungstag

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi, Juli 2019

ActionPress Pietro Lombardi beim KISS Cup in Berlin im Juni 2017

