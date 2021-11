Sandras (29) Liebe für ihren Tommy geht bereits unter die Haut! In der diesjährigen Ex on the Beach-Staffel funkte es zwischen den beiden Kuppelshow-Bekanntheiten. Inzwischen sind die Kölnerin und der gebürtige Franzose seit einigen Monaten ein Paar. Tommy verriet sogar, noch nie zuvor eine Frau so sehr geliebt zu haben. Und das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Sandra hat sich jetzt ein Tattoo für ihren Liebsten stechen lassen.

Die Beauty hat bereits so einige Tätowierungen – doch ihre neuste hat eine ganz besondere Bedeutung. Auf Sandras Handgelenk prangt nun neben dem Buchstaben "T" und einem kleinen Herzen das Wort "Complice" (zu Deutsch: "Komplize"). Stolz präsentierte sie das Ergebnis ihres Tattootermins auf Instagram. Dazu schrieb sie mehrere Hashtags wie #happy #coupletime und #foryou.

Sandras Fans sind gespaltener Meinung, was sie von diesem Liebesbeweis halten sollen. Tommy hingegen ist begeistert – zumindest fast. "Ich liebe dich, Baby! Aber den Strich beim 'o' müssen wir noch mal korrigieren", kommentierte der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer das Pic. Auch anderen Usern fiel auf, dass das "o" im Wort "Complice" eher wie ein "a" aussieht.

Instagram / _sisandra Sandra und Tommy in Frankreich

Instagram / _sisandra Sandras Liebestattoo für Tommy

Instagram / _sisandra Sandra und Tommy, Oktober 2021

