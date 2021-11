Elsa Louise heizt ihren Fans ordentlich ein! In der weltweit ersten lesbischen Kuppelshow Princess Charming kämpfte die attraktive Berlinerin um das Herz der Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch. Aber nicht nur in der Villa Charming auf Kreta zeigte die Fitness-Liebhaberin gerne, was sie hat – auch im privaten Urlaub präsentierte sie ihren Körper selbstbewusst: Elsa posierte jetzt komplett textilfrei für die Kamera!

Auf Instagram teilte Elsa eine ganze Reihe an Analogfotos aus ihrem Urlaub in Portugal – und auf diesen Schnappschüssen setzt sie ihren Traumkörper perfekt in Szene: Auf den Bildern posiert die Berlinerin nämlich unter der heißen Sonne Portugals komplett nackt auf dem Dach eines Hauses. Dabei zeigt sie nicht nur ihre vielen Tattoos, sondern streckt auf einem Pic beispielsweise auch ganz frech ihr Hinterteil in die Kamera.

Die heißen Urlaubsfotos kommen bei Elsas Fans so richtig gut an – in der Kommentarspalte kamen zahlreiche Supporter gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Der Teufel trägt Prada, Elsa trägt nichts!", "Was für eine Aussicht" oder auch "Als ich die Bilder gesehen habe, ist mir warm geworden", schrieben beispielsweise drei Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / elsalouise.w Elsa im Mai 2021 in Berlin

Instagram / throughelsaseyes Elsa Louise in Portugal

Instagram / elsalouise.w Elsa Louise, "Princess Charming"-Kandidatin

