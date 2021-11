Hier müssen die Fans glatt zweimal hinschauen! Die Kardashian-Jenners haben zurzeit einen regelrechten Geburtstagsmarathon. Erst am 3. November feierte Kendall Jenner ihren 26. Geburtstag. Nun war Mama Kris Jenner dran, denn am Freitag wurde der Momager 66 Jahre alt. Und ihr zu Ehren legte sich Tochter Khloé Kardashian (37) besonders ins Zeug: An Kris' Geburtstag überraschte Koko als Look­alike ihrer Mama!

In ihrer Instagram-Story teilte die 37-Jährige einige Pics zum Jubiläum ihrer Mom. Doch bei einem Schnappschuss mussten Follower sicherlich mehrmals hingucken – Khloé sieht auf einem Foto nämlich ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich: Mit einer Kurzhaar-Perücke und einem Jogger könnte die Unternehmerin glatt als Kris-Dou­ble durchgehen. Doch auch auf einer weiteren Momentaufnahme – ohne Frisur à la Kris – sehen sich die beiden ziemlich ähnlich.

Dass die beiden eine besondere Verbindung haben, betonte die Mutter der kleinen True Thompson (3) in einer niedlichen Widmung an das Geburtstagskind. "Du inspirierst und motivierst mich täglich. Du hast uns so viele Dinge beigebracht. Ich glaube nicht, dass ich sie alle aufschreiben kann, aber eines der wertvollsten Dinge, die du mir beigebracht hast, ist zu lieben", schrieb Khloé zu einem Insta-Beitrag.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Mutter Kris Jenner

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Tochter True und Mama Kris Jenner

