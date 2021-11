Seit Kurzem schießen die Gerüchte um eine mögliche Liaison zwischen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (27) ins Kraut. Chrissy Teigen (35) enthüllte gerade, dass sie die Munkeleien für möglicherweise wahr hält. Obwohl die Beauty und der Comedian Händchen haltend in einem Freizeitpark gesichtet wurden und sich zuvor sogar öffentlich in der US-Show Saturday Night Live geküsst hatten, bekräftigte ihr nahes Umfeld immer wieder, dass sie nur Freunde seien. Neueste Spekulationen gehen jedoch weiter: Demnach könnte Pete tatsächlich lediglich ein Freund sein – aber einer, der vor allem das Selbstwertgefühl von Kim aufbauen soll.

Gegenüber The Sun enthüllte ein Insider: "Kim findet ihn so witzig und er bringt sie jedes Mal zum Lachen [...] Niemand denkt, dass es etwas Ernstes ist." Zudem habe Kims Selbstwertgefühl einen schweren Schlag erlitten, als sie mit Kanye (44) verheiratet war. "Also ist es ein echter Ego-Schub, jemanden um sich zu haben, der sie offensichtlich für attraktiv, klug und heiß hält", folgerte die Quelle weiter. Freunde des Blondschopfs hoffen jedoch, dass das nicht der einzige Grund für ihre Freundschaft ist und Kim ihn nicht nur ausnutzt.

Ihr aktuelles Verhältnis sei jedoch für beide eine Win-Win-Situation. Sie haben einfach Spaß miteinander und Kim "mag es, wie er sie fühlen lässt [...] Er ist das komplette Gegenteil von Kanye." Die Beziehung zu ihrem Ex-Ehemann Kanye ging erst in diesem Jahr offiziell in die Brüche. Nach fast sieben Ehejahren stecken die Beauty-Unternehmerin und der Rapper derzeit in komplizierten Scheidungsverhandlungen, inklusive der Aufteilung ihrer Vermögenswerte.

Getty Images Kim Kardashian in Pasadena im Januar 2020

MEGA Pete Davidson, Comedian

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei den MTV Music Awards 2016

