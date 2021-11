Kris Jenner (66) und Corey Gamble (40) zeigen der ganzen Welt, wie verliebt sie ineinander sind! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty und der US-amerikanische Geschäftsmann gehen schon seit rund sieben Jahren gemeinsam durchs Leben. Und im Netz gewährt das Paar seinen Fans immer wieder Einblicke in ihr Beziehungsleben: Anlässlich Kris' 66. Geburtstages widmete Corey ihr jetzt einen süßen Post in den sozialen Medien!

"Alles Gute zum Geburtstag, meine schöne Königin", gratulierte Corey seiner Liebsten auf Instagram und betonte zudem: "Ich liebe dich sehr! Auf die beste Mutter – und auf weitere Jahrzehnte der Liebe und Gesundheit." Zusätzlich teilte der Unternehmer eine ganze Reihe von süßen Pärchenfotos, auf denen er und das Geburtstagskind total verliebt und überglücklich wirken.

Coreys Post war natürlich nicht das einzige Geschenk, das Kris an ihrem Ehrentag erhalten hat – auch viele Freunde machten ihr zum Geburtstag eine Freude: In ihrer Story präsentierte das Kardashian-Jenner-Oberhaupt unter anderem einen riesengroßen Blumenstrauß und eine funkelnde Prada-Handtasche, die sie von ihrer guten Freundin Sevana Petrosian geschenkt bekommen hat.

Anzeige

Instagram / krisjenner Reality-TV-Persönlichkeit Kris Jenner und ihr Partner Corey Gamble

Anzeige

Instagram / coreygamble Corey Gamble und Kris Jenner

Anzeige

Getty Images Kris Jenner im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de