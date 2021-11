Kommt Matthias Schweighöfers (40) Freundin Ruby O. Fee (25) gut mit seinem Nachwuchs zurecht? Der Schauspieler hat aus seiner Beziehung mit Ani Schromm zwei Kinder. Tochter Greta ist zwölf, Sohn Valentin sieben Jahre alt. Die Eltern leben inzwischen getrennt. In Ruby hat Matthias eine neue Partnerin gefunden. Seit fast drei Jahren sind sie ein Paar. Doch was halten eigentlich Matthias' Kids von der Neuen ihres Vaters?

Das Verhältnis zwischen Matthias' Kindern und der 25-Jährigen scheint herzlich zu sein. "Greta und Valentin lieben Ruby. Das macht mich glücklich", plauderte der "Army of Thieves"-Darsteller im Stern-Interview aus. Seine Kinder wissen sogar, wie sie von der in Brasilien aufgewachsenen Schauspielerin profitieren können. "Neulich hat Greta Ruby gefragt, ob sie ihr nicht mal Portugiesisch beibringen will. Ruby spricht vier Sprachen fließend. Da dachte ich nur: 'Du hast wirklich alles richtig gemacht mit dieser Frau'", schwärmte Matthias.

Kennengelernt haben die beiden sich übrigens schon 2014 an einem Filmset, sich dann aber wieder aus den Augen verloren. Danach folgten sie sich lange gegenseitig auf Instagram. Irgendwann kam es schließlich zum ersten Date. "Wir haben uns verabredet. In einer Weinbar in Berlin", verriet Ruby.

