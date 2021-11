Kylie Jenners (24) Babykugel ist inzwischen nicht mehr zu übersehen! Nachdem die Fans lange Zeit darüber spekuliert hatten, bestätigte die Beauty die Gerüchte im September selbst: Der Keeping up with the Kardashians-Star und der Rapper Travis Scott (29) erwarten aktuell ihr zweites Baby – Töchterchen Stormi (3) darf sich auf ein Geschwisterchen freuen. Mit der Geheimhaltung ist nun aber offenbar endgültig Schluss: Kylie betonte ihre XXL-Kugel nun in einem hautengen Kleid!

Kylie kam als Unterstützung für ihre Schwester Kendall Jenner (26) zu einem wohltätigen Softball-Spiel in Houston, welches von Travis' Cactus Jack Foundation organisiert wurde. Dafür hatte die werdende Zweifach-Mama ein Schild mit der Aufschrift "Kendall ist unsere wertvollste Spielerin" gebastelt – von dem Event teilte sie eine Reihe Aufnahmen auf Instagram. Jedoch fiel etwas anderes viel deutlicher auf: Kylies kugelrunder Babybauch, den sie in ein enges graues Kleid gehüllt hatte.

Anscheinend trifft die Unternehmerin schon die ersten Vorkehrungen für ihr ungeborenes Baby, wie ein Insider People verriet. "[Kylie] hat viel Spaß beim Einrichten des Kinderzimmers und bei den Vorbereitungen für das Baby", erzählte die Quelle.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner (r.) mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Travis Scott, Halloween 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im November 2021

