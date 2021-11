Unterstützung für die Betroffenen! Rapper Kanye West (44) nimmt Stellung zur Tragödie auf dem Astroworld Festival von Travis Scott (29). Acht Menschen starben bei der Massenpanik, die beim Konzert des Rappers entstand. Dutzende andere wurden im Chaos des Musikfestivals verletzt. Einige Promis äußerten sich im Netz bereits zu dem Unglück. Besonders Travis' Freundin Kylie Jenner (24) drückte ihre Anteilnahme aus. Nun widmete Kanye West seinen Sonntagsgottesdienst den Astroworld-Opfern.

Die Messe von Kanye wurde auf verschiedenen Streaming-Plattformen übertragen. "Lasst uns zu einem friedlichen Zustand zurückkehren", bat er seine Anhänger. In den Kommentaren der Übertragung, die unter anderem bei YouTube zu sehen ist, finden sich zahlreiche Gebetswünsche von seinen Followern. Alle Teilnehmer des Gottesdienstes waren in Schwarz gekleidet und erweckten das Gefühl einer Totenwache.

In den Gerichtsdokumenten wird das Event als eine "vorhersehbare und vermeidbare Tragödie" beschrieben. Deshalb ist Travis nun mit einer Klage konfrontiert. Der Rapper nahm bereits mehrmals Stellung zu den Vorkommnissen und bedauert die Katastrophe sehr. "Ich bin absolut erschüttert über das, was sich gestern Abend ereignet hat. Meine Gedanken sind bei all den Angehörigen und all denjenigen, die von dieser Tragödie betroffen sind", schrieb der 29-Jährige im Netz.

