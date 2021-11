Teresa Giudice (49) scheint auf Wolke sieben zu schweben! Seit rund einem Jahr gehen die brünette Schönheit und Louie Ruelas nun schon gemeinsam durchs Leben. Vergangenen Monat verlobte sich das Paar schließlich. Im gemeinsamen Griechenlandurlaub ging der 46-Jährige vor seiner Herzdame auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Wenig später wurde die Real Housewives of New Jersey-Bekanntheit schließlich mit einem Klunker am Finger gesichtet. Von Paparazzi wurden Teresa und Louie jetzt erneut händchenhaltend abgelichtet.

Wie Daily Mail nun berichtete, wurde das Paar vergangene Woche dabei entdeckt, wie es gemeinsam die Ultimate Women's Expo in New Jersey verließ. Dabei strahlten die Verlobten miteinander um die Wette und schienen sehr glücklich zu sein. Natürlich fiel auch Teresas funkelnder Verlobungsring ins Auge. Bei der internationalen Ausstellung war die 49-Jährige eine der Hauptrednerinnen gewesen. Auch Melissa Gilbert (57) stand bei der Veranstaltung als Vortragende auf der Bühne.

Auf den Bildern, die dem Magazin vorliegen, ist zudem zu sehen, dass Teresa und Louie sich angeregt mit der "Real Housewives of New York"-Darstellerin Sonja Morgan (57) unterhielten. Die beiden Frauen lachten viel miteinander und gaben sich zur Verabschiedung sogar eine innige Umarmung. Im Anschluss teilte die Blondine zudem eine gemeinsame Aufnahme auf ihrem Instagram-Account. "Wir haben einander sehr vermisst!", schrieb die 57-Jährige zu dem Foto.

Instagram / teresagiudice Louie Ruelas und Teresa Giudice im Oktober 2021

Instagram / sonjatmorgan Sonja Morgan und Teresa Giudice im November 2021

Instagram / louiearuelas Louie Ruelas und Teresa Giudice im November 2021

