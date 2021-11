Tom Daley (27) lässt tief in seine Gefühlswelt blicken! Bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen in Tokio erregte der in Plymouth in England geborene Turmspringer besonders durch sein Hobby, zwischen den Wettkämpfen zu stricken, mediale Aufmerksamkeit. Doch bereits im Dezember 2013 machte der Sportler Schlagzeilen – als er verriet, dass er homosexuell ist. Jetzt sprach Tom Daley über die Erfahrung, sich im Alter von 19 Jahren in aller Öffentlichkeit geoutet zu haben.

Im Gespräch mit der britischen Version des Männermagazins GQ verriet der Vater eines Sohnes, dass er mit gemischten Gefühlen an sein Coming-out zurückdenkt. "Es war eine Art traumatische, aber [auch] sehr befreiende Erfahrung. Um ehrlich zu sein, wünschte ich, ich hätte mich schon früher geoutet", gestand der 27-Jährige. Seit seinem öffentlichen Statement bezüglich seiner Sexualität habe der Olympiasieger das Gefühl, endlich vollkommen er selbst sein zu können. Der ganze Druck von außen sei schlichtweg von ihm abgefallen.

Dennoch sei es für den Briten sehr schwer gewesen, seine Sexualität ungestört erkunden zu können, weil er bereits in jungen Jahren wegen seiner herausragenden Leistungen im Rampenlicht stand. Heutzutage glaube Tom daran, dass die Dinge sich anders hätten entwickeln können, wenn er nicht bereits als Teenager so bekannt gewesen wäre. "Es ist sehr surreal, das in der Öffentlichkeit durchmachen zu müssen", berichtete Tom.

Instagram / tomdaley Tom Daley, Dustin Lance Black und ihr Sohn Robbie im November 2021

Instagram / tomdaley Tom Daley im Oktober 2021

Instagram / dlanceblack Tom Daley und Dustin Lance Black im August 2021

