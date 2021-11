Emily macht kein Geheimnis mehr aus ihrem Liebesglück! Im vergangenen Jahr versuchte die 26-Jährige bei Hochzeit auf den ersten Blick ihren Mr. Right zu finden – allerdings vergebens. Ihrem Match Robert gab sie zwar das Jawort, doch nur kurze Zeit später fing es zwischen den beiden an zu kriseln. Am Ende der Staffel entschied sich Emily für die Scheidung. Vor wenigen Wochen hat es bei der Brünetten dann aber doch noch gefunkt: Emily ist seit Kurzem vergeben. Jetzt teilte sie das erste Bild mit ihrem Liebsten!

In einer Instagram-Fragerunde forderte ein Fan Emily auf, mal ihren Freund zu zeigen. Dem ging die Reiseliebhaberin auch nach und veröffentlichte das erste Foto mit ihrem Auserwählten – einem braunhaarigen Mann mit Bart. Der Schnappschuss ist sogar ziemlich privat: Er zeigt die beiden bei einem zärtlichen Kuss. Weitere Details zu ihrem Freund, wie etwa den Namen, behielt Emily jedoch für sich.

Von ihrem Ex-Flirt Robert hört die Brandenburgerin mittlerweile übrigens nichts mehr. "Wir haben und hatten keinen Kontakt. Und das wird sich auch nicht ändern", verriet sie in einem früheren Instagram-Q&A. Sie bereue es nach wie vor nicht, die Ehe mit dem 36-Jährigen beendet zu haben.

Anzeige

Instagram / lbe.emily Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Emily mit ihrem Freund

Anzeige

© SAT.1 / Christoph Assmann Ein Hochzeitsbild von Robert und Emily von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Emily und Robert im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de