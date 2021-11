Lady Gaga (35) bezaubert erneut mit einem gewagten Look! Nachdem die Musikerin bereits eine Hauptrolle in dem Musikfilm "A Star Is Born" übernahm, ist sie nun in einem neuen Streifen als Protagonistin zu sehen. In "House of Gucci" verkörpert die Blondine Patrizia Reggiani (73), die ihren Ex-Ehemann Maurizio Gucci ermorden ließ. Bei der New Yorker Premiere des Films posierte Lady Gaga nun in einem Kleid mit transparentem Oberteil.

Bei der New Yorker Premiere des Streifens zog die Oscar-Preisträgerin Anfang der Woche alle Blicke auf sich. In ihrem eng anliegenden schwarzen Kleid sah die "Bad Romance"-Interpretin einfach umwerfend aus. Ihr selbstbewusstes Erscheinungsbild wurde durch die transparenten Träger der Robe, die ihre sonst entblößten Brüste bedeckten, noch verstärkt. Doch bei genauerer Betrachtung des scheinbar durchsichtigen Stoffs fiel auf, dass darunter eine weitere hautfarbene Ebene eingenäht war, die einen Nippelblitzer durch den Tüll hindurch verhinderte.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, ließ sich auch lächelnd mit ihren Cast-Mitgliedern ablichten. Neben der 35-Jährigen liefen auch Adam Driver (37), Al Pacino (81), Jared Leto (49) und der Regisseur des Krimidramas, Ridley Scott (83), über den roten Teppich des Events. Den Schnappschüssen der Fotografen nach zu urteilen hatten alle Anwesenden viel Spaß auf dem Event, denn die "House of Gucci"-Besetzung scherzte viel miteinander herum.

Getty Images Adam Driver und Lady Gaga im November 2021

Getty Images Lady Gaga im November 2021

Getty Images Al Pacino, Lady Gaga und Jared Leto bei der "House of Gucci"-Premiere im November 2021

