In Kody Browns (52) Vielehe war es jüngst ganz schön turbulent! In der TV-Show "Sister Wives" (in Deutschland: Alle meine Frauen) gewährt der US-Amerikaner Einblicke in seine polygame Ehe mit seinen Frauen Christine, Robyn (43), Janelle (52) und Meri (50). Anfang November hat Christine dann die Trennung von dem Familienoberhaupt publik gemacht. Aber war das am Ende doch noch nicht alles? Überlegen jetzt etwa auch Kodys andere Frauen, ihn zu verlassen?

Ein Insider aus dem Umfeld der "Sister Wives"-Stars gewährte jetzt gegenüber Us Weekly einen Einblick in das Familienleben nach der Bekanntgabe der Trennung. "Alle Ehefrauen wussten von der Trennung und waren sich der Umstände bewusst, es war also keine Neuigkeit für sie", erklärte der Promi-Experte und deutete an: "Wenn überhaupt, hat es den anderen nur auf die eine oder andere Weise einen Anstoß gegeben, ihre Position neu zu überdenken." Was genau er damit meinte, erklärte er allerdings nicht...

In der Vergangenheit hat sich beispielsweise bereits eine Frau räumlich von Kody distanziert – Janelle wohnt fernab ihres Mannes in Arizona. Laut des Insiders sehen sich Janelle und Kody "nicht oft". "Ihre Kinder sind ihre wahre Familie", betonte die Quelle.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown, "Sister Wives"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de