Wer steckt hinter dem The Masked Singer-Mops? Am Samstag treten noch vier Kandidaten im großen Finale der verrückten Rateshow gegeneinander an. Neben dem Mops werden auch noch die Heldin, Mülli Müller und die Raupe auf der Bühne stehen. Die Identitäten der jeweiligen Promis unter den aufwendigen Kostümen ist natürlich noch ein Geheimnis. Auch bei dem Mops ist bislang noch Rätselraten angesagt. Wer könnte sich unter dem knuffigen Hundekostüm verstecken?

Bei dem Mops dreht sich alles um die Liebe. Kein Wunder also, dass die Zuschauer von "The Masked Singer" zunächst auf TV-Kuppler wie zum Beispiel Inka Bause (52) oder sogar Kai Pflaume (54) tippten. Inzwischen haben sich bei den Fans aber zwei Favoriten für den Promikandidaten unter dem Mops-Kostüm herauskristallisiert. Ein Großteil der Zuschauer will entweder Jeanette Biedermann (41) oder Carolin Niemczyk (31) erkannt haben. Zu der Glasperlenspiel-Sängerin würden sogar einige der Indizien passen.

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Mops-Indizien:

-"Die Wolke sieben ist und bleibt ein himmlischer Ort."

- "Ich habe schon so viel zusammengebracht, was zusammengehört."

- "Pfeffer und Salz, die harmonieren seit Jahren super-gut."

- Sonne, Mond und Sterne

- Eine Messskala zeigt auf 90

- Kristallherz

- Eine Schnecke

- Autoreifen

- Ein Brautpaar

- Cheerleader

- "Ich liebe es, Torten zu designen."

- Ein Heißluftballon

- Ein herzförmiges Kissen

- Eine Discokugel

- "Wir waren mit dem Traumpaar noch auf Wolke acht."

- Goldene Bilderrahmen

- Eine Landkarte

- Ein Spiegel

- Ein Wecker

- Ein Radio

- Ein Küken-Plüschtier

- "Ohne Pommes keinen Sekt und ohne Sekt keine Pommes. Klingt komisch, ist aber so."

- Der Mops designt ein Brautkleid

- "Es gibt nichts Romantischeres als einen Spaziergang im Blumenregen. Denn Blumen sind die Liebesgedanken der Natur."

- Es regnet gelbe Blüten

- Ein On-off-Schalter

- "Eine Hochzeit wird mit einer richtigen Party erst unvergesslich."

- Ein weißer Turm

- Blume und Biene werden verheiratet

- Ein Gewitter

- "Dennoch sind sie bis heute ein Herz und eine Taube."

- "Er mopst sich durch und trifft dabei meistens den richtigen Takt."

- "So authentisch. So wundervoll und so echt."

- Ein Duftbaum und Glasperlen an einem Lenkrad

Jeanette Biedermann vor der Verleihung der "Goldenen Henne"

Carolin Niemczyk, Sängerin

Der Mops aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

