Romeo Beckham (19) und Mia Regan genießen Zeit zu zweit! Der gebürtige Brite ist mittlerweile wie sein Vater David Beckham (46) als Fußballer tätig. Für seinen Verein Fort Lauderdale CF ließ er sogar seine Heimat hinter sich und zog in die USA. Seitdem führen der Kicker und das Model eine Fernbeziehung. Dementsprechend nutzt das Paar natürlich auch jede freie Minute miteinander. Jetzt turtelten Romeo und Mia sogar im Laden seiner Mutter Victoria Beckham (47)!

In seiner Instagram-Story teilte der 19-Jährige einen Schnappschuss von sich und seiner Liebsten. Auf dem Bild posieren die beiden vor einem Spiegel im Store der Modedesignerin im berühmten Londoner Kaufhaus Harrods. Mia schmiegt sich dabei an ihren Romeo – und die beiden wirken total verliebt. Für das Date wählten die zwei Turteltauben lässige Outfits: Die Blondine entschied sich für eine olivgrüne Bomberjacke, eine schwarze Hose und kombinierte dazu Sneaker. Der Fußballer hingegen trug eine Cordjacke und eine blaue Jeans.

Erst vor wenigen Tagen verbrachten die beiden einen gemeinsamen Liebesurlaub miteinander. Das Paar reiste nach New York City – und erkundete zu zweit die aufregende Metropole. Einige Momente hielt Mia natürlich auch für ihre Fans im Netz fest. "Es ist keine Schande, in New York ein stereotyper Tourist zu sein", betitelte die 18-Jährige ein paar Fotos auf Instagram.

Anzeige

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und Mia Regan im November 2021 in New York City

Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Regan

Anzeige

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Regan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de