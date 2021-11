Romeo Beckham (19) erkundet seine Wahlheimat! Genau wie sein Vater schlug der Sohn von David Beckham (46) eine Profifußballkarriere ein – und für seinen Verein Fort Lauderdale CF zog er sogar von Großbritannien in die USA. Durch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten reist er ganz offenbar am liebsten mit seiner Freundin Mia Regan: Romeo und Mia sahen sich jetzt nämlich gemeinsam New York City an!

Auf ihrem Instagram-Profil gewährte Mia ihren Fans jetzt einige Einblicke in die New-York-Reise mit ihrem Liebsten – sie teilte nämlich gleich eine ganze Reihe von Fotos: Auf den Pics machen die beiden beispielsweise die Straßen des Big Apple unsicher, posieren vor der Skyline oder fallen sich freudestrahlend in die Arme. "Es ist keine Schande, in New York ein stereotyper Tourist zu sein", betitelte die Blondine die Fotoreihe.

Die Schnappschüsse, die während Mia und Romeos Pärchenurlaub entstanden sind, kamen bei den Fans so richtig gut an! In der Kommentarspalte kamen zahlreiche Supporter gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Traumpaar" oder auch "Das allerschönste Paar", schrieben zwei Nutzer auf der Fotoplattform.

Instagram / mimimoocher Mia Regan in New York City

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und Mia Regan im November 2021 in New York City

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und Mia Regan

