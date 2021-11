Technische Probleme im großen Finale der aktuellen The Masked Singer-Finale! Seit Wochen fiebern die Fans der beliebten TV-Show schon diesem Tag entgegen. Heute fallen die letzten Masken und der Sieger wird gekürt. Doch etwas ist anders! Anders als sonst können die Zuschauer heute nicht über die App für ihren Favoriten abstimmen. Stattdessen müssen sie per Anruf oder SMS für ihren Liebling voten und das kostet!

"Wir hatten heute ein paar technische Probleme mit der App", verkündete der Moderator Matthias Opdenhövel (51) zu Beginn der Sendung. Behoben werden konnten diese noch nicht. Daher entschied man sich stattdessen das Voting via Telefon oder auch Smartphone durchzuführen. Dies kostet im Vergleich zur Abstimmung in der App jedoch Geld und das gefällt den Fans so gar nicht.

"Korrigiert mich, aber die App-Abstimmung war immer kostenlos und das Telefonvoting kostet 50 Cent?! Finde den Fehler", schrieb ein wütender Zuschauer auf Twitter. "Noch mehr Kohle? Verdient ihr an der Werbung nicht schon genug?", ärgerte sich ein anderer User. Viele brachten ebenfalls ihren Unmut darüber auf der Social-Media-Plattform zum Ausdruck.

Die Heldin bei "The Masked Singer"

Mülli Müller bei "The Masked Singer"

Die Raupe bei "The Masked Singer"

