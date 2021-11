Wird es bald doch wieder Nachwuchs bei Behati Prinsloo (33) und ihrem Ehemann Adam Levine (42) geben? Bisher sind die beiden Eltern der zwei Töchter Dusty Rose und Gio Grace. Kurz nach der Geburt ihrer Jüngsten verkündete der ehemalige Victoria's Secret-Engel, dass die Familienplanung damit erstmal abgeschlossen sei. Doch wie es scheint, hat die Frau des Maroon 5-Sängers ihre Meinung geändert. Denn Behati möchte eine große Familie!

Die 33-Jährige erklärte nun, dass ein drittes Baby jederzeit möglich sei. Gegenüber Entertainment Tonight gab sie ehrlich zu: "Wir wussten immer, dass wir ein zweites wollen. Ich denke, in den zwei Jahren als wir zwei Babys unter zwei Jahren hatten, meinte ich immer: 'Denk nicht mal dran!' Aber ich will auch fünf Kinder, aber denke nicht mal dran." Besonders während des Lockdowns sei für das Model der Wunsch, ihren Mädchen noch ein Geschwisterchen schenken zu können, immer größer geworden. "Wir überlassen es dem Schicksal. Was passiert wird passieren. Dem sind also keine Grenzen gesetzt", betonte sie in dem Interview.

Momentan sei Behati sehr glücklich mit ihrer kleinen Familie. Ob es am Ende drei, vier oder fünf Kinder werden, das scheint noch nicht entschieden. "Behati ist ein Einzelkind, also möchte sie so an die 100 Kinder. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe. Das sind sehr viele Babys", scherzte Ehemann Adam 2017 in der Ellen DeGeneres Show.

Instagram / adamlevine Adam Levine und seine Familie

Getty Images Model Behati Prinsloo

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo

