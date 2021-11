Adam Levine (42) und Behati Prinsloo (33) haben offenbar eine gelungene Party hinter sich! Der Maroon 5-Sänger und das namibische Model sind seit sieben Jahren verheiratet – und offenbar immer noch überglücklich miteinander. Erst vor wenigen Tagen verriet Behati, dass sie sich ein drittes Kind mit ihrem Mann wünscht. Seit Kurzem sind die beiden aber nicht nur privat, sondern auch beruflich ein Team: Sie haben ihren eigenen Tequila auf den Markt gebracht. Nun gibt es erste Fotos von der Launch-Party, auf der Adam und Behati offenbar eine Menge Spaß hatten!

Auf Bildern der Veranstaltung sind der 42-Jährige und seine neun Jahre jüngere Ehefrau beim ausgelassenen Feiern zu sehen. Ein Foto zeigt sie energisch beim Karaokesingen, ein weiteres beim fröhlichen Anstoßen mit ihrem selbst kreierten Getränk. Doch auch die romantischen Momente kamen offenbar nicht zu kurz. Auf einem Schnappschuss blicken sich die beiden tief in die Augen und lächeln sich verliebt an.

Gemeinsame Bilder von Adam und Behati sind eigentlich eher eine Seltenheit. Weder in der Öffentlichkeit noch auf Social Media zeigen sie sich regelmäßig zusammen. Zu größeren Anlässen scheint das Paar aber eine Ausnahme zu machen. So widmete Adam seiner Liebsten beispielsweise an Weihnachten ein rares Instagram-Posting. "Frohe Weihnachten, Baby", schrieb er zu einem Kussfoto.

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo im November 2021 in West Hollywood

