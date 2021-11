Was für ein schöner Mama-Sohn-Moment! Vollblutmutter Kate Hudson (42) hat drei Kinder. Zu ihrem ältesten Sohn Ryder Robinson (17) hat sie ihrer eigenen Aussage nach die engste Bindung. Trotzdem sieht man ihn nur selten mit der Schauspielerin in der Öffentlichkeit – auch auf ihren Social-Media-Profilen ist er im Gegensatz zu seinen Geschwistern nur spärlich vertreten. Genau das macht diesen Auftritt auch so besonders selten: Kate und Ryder liefen jetzt zusammen über einen Red Carpet!

Das Mutter-Sohn-Gespann besuchte am Donnerstagabend den Launch der neuen Stella-McCartney-Kollektion in Los Angeles. Auf dem roten Teppich posierte Kate stolz und strahlend mit ihrem Sohn – auf den Fotos ist ganz deutlich zu sehen, dass sie zwei das gleiche Lächeln haben! Ein weiteres Detail, das ins Auge sprang: Obwohl die "Bride Wars"-Darstellerin ziemlich hohe Plateauschuhe trug, überragte ihr Spross sie um einige Zentimeter. Die weißen Treter kombinierte die Blondine mit einem rot-blauen Zweiteiler in Pyjama-Optik sowie einem schwarzen Blazer.

Doch Kate brachte nicht nur ihren Sohn zu dem Event mit, sondern auch ihre berühmte Mama Goldie Hawn (75)! Auch diese gemeinsamen Fotos können sich sehen lassen: Die beiden Frauen strahlen hier um die Wette! Goldie trug – genau wie ihr Enkel Ryder – ein schlichtes schwarzes Outfit.

Anzeige

Backgrid / ActionPress Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder, November 2021

Anzeige

Backgrid / ActionPress Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder

Anzeige

Backgrid / ActionPress Goldie Hawn und ihre Tochter Kate Hudson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de