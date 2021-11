Sie belegt den zweiten Platz! Heute Abend wurden bei The Masked Singer die letzten Platzierungen bekannt gegeben. Als Erste der Finalisten schied der Mops aus. In dem süßen Kostüm steckte die Glasperlenspiel-Frontfrau Carolin Niemczyk (31). Auch Platz drei wurde bereits verkündet. Christina Stürmer (39) verzauberte in den vergangenen Wochen die Zuschauer als die Heldin. Nun steht die zweitplatzierte Maske fest und damit auch, wer sich unter der Maske befindet: Sandy Mölling (40) ist die Raupe Resi!

"Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Es war großartig! Ich hatte eine wahnsinnig tolle Reise", verriet die Sängerin nach ihrer Enthüllung. Ihr Kostüm sei jedoch eine große Herausforderung gewesen. Anschließend gab sie noch einmal ihren Lieblingssong aus der Show zum Besten und begeisterte damit das Publikum zum wiederholten Male.

In der ProSieben-App waren sich die Fans bereits früh einig zu wissen, wer sich im Kostüm des ordnungsliebenden Insekts befindet. Und wie sich jetzt zeigte, hatten sie recht. Auch das Rateteam war sich am Ende sicher, dass sich das No Angels-Mitglied unter der Maske befindet.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Die Raupe beim "The Masked Singer"-Finale 2021

Anzeige

Instagram / sandymoelling Sandy Mölling, Sängerin

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Rateteam beim Finale im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de