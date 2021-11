Stephie Stark (26) hat in der letzten Bachelor-Staffel einen herben Rückschlag verkraften müssen! Eigentlich hatte sie Niko Griesert (31) nämlich schon ins Finale eingeladen – doch kurz vor dem Showdown hat er sie dann doch abserviert, um Michèle de Roos zurückzuholen. Nach dieser Aktion ist die Blondine natürlich gar nicht gut auf den Rosenverteiler zu sprechen. Das geht sogar so weit, dass Stephie lieber auf ihren Ex treffen würde, als Niko noch einmal zu begegnen!

Richtig gehört! Im Rahmen einer "Entweder... oder...?"-Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Fan wissen, auf welchen der beiden Verflossenen Stephie lieber treffen würde. "Ich habe mit beiden kein Problem, aber meinen Ex habe ich schon öfter wiedergesehen", stellte die Influencerin klar und fügte hinzu: "Niko bis jetzt noch nicht, also nehme ich meinen Ex."

Niko und seine Freundin Michèle hätten allerdings überhaupt kein Problem damit, Stephie über den Weg zu laufen. "Ich würde mich freuen, wenn ich Stephie wiedersehe", hatte Michèle nämlich bereits im Juli im Promiflash-Interview erklärt.

Instagram / nikogriesert Bachelor Niko Griesert in Köln

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / thats.mi Bachelor-Girl Michèle de Roos

