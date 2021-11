Ist da etwa jemand eifersüchtig? Die Gerüchteküche um Kim Kardashian (41) brodelt gerade: Es wird gemunkelt, dass sie mit dem Comedian Pete Davidson (28) anbandelt. Zuletzt zeigten sich die beiden sogar schon auf einem Schnappschuss mit Kims Mutter Kris Jenner (66)! Ihr Ex war davon allerdings alles andere als begeistert: Kanye West (44) soll sauer sein, dass Pete schon im Hause Kardashian-Jenner abhängen darf!

"Kanye ist überhaupt nicht glücklich darüber, dass Kim und Pete die Dinge auf die nächste Stufe heben", berichtete ein Insider gegenüber Hollywood Life. Daran störe den Rapper allerdings vor allem, dass Pete offenbar schon mit der Familie der Keeping Up with the Kardashians-Beauty bekannt ist! "Er war sehr verärgert darüber, dass Pete in Kris Jenners Haus eingeladen wurde", gab die Quelle preis. "Er sagte, das sei nicht richtig, weil sie die Großmutter seiner Kinder ist", soll Kanye erklärt haben.

Dabei ist Kim nicht die Einzige, die sich nach der Trennung der beiden wieder nach einem neuen Partner umschaut. Auch um den "Donda"-Interpreten ranken sich Vermutungen, dass er eine neue Freundin habe: Das Model Vinetria. Die beiden sollen sogar schon zusammen einen Trip nach Kanada gemacht haben.

Anzeige

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de